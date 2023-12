La increíble diferencia del Griezmann del Barça al del Atleti

Este Antoine Griezmann no es el del Barça. Cada partido que juega el francés en esta segunda etapa en el Atlético de Madrid evidencia la decepción de su rendimiento en el conjunto azulgrana y la sorpresiva facilidad para marcar la diferencia en el equipo de Simeone.

Los números no hacen más que refrendar que el Antoine Griezmann de los últimos años no tiene nada que ver con el que vimos en Can Barça. La productividad del francés ha aumentado de manera exponencial, convirtiéndose en el gran referente colchonero y, ahora, en el máximo goleador de la historia del equipo rojiblanco, igualando a Luis Aragonés con 173 tantos.

Si comparamos lo que logró el atacante en el Barça con lo que está consiguiendo ahora, alguno se echará las manos a la cabeza. En 102 partidos como azulgrana, Griezmann anotó 35 goles y repartió 17 de asistencias, lo que supone participar en un gol cada 147 minutos.

El cambio en el Atlético de Madrid no viene solo en los goles, donde ha marcado 40 en 107 partidos en esta segunda etapa, si no en la producción total. El francés ha repartido un total de 28 asistencias, lo que le sitúa en una participación de gol cada 113 minutos, un registro mucho mejor al que tuvo en Barcelona.

Pero todo se acrecienta si nos fijamos detenidamente en la temporada actual. Griezmann ha desatado todo su potencial goleador para firmar 16 goles en 23 partidos entre Liga y Champions, anotando un gol cada 116 minutos. En el Barça, para comparar, marcaba un gol cada 219 minutos, más de 100 minutos más.