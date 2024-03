La estrategia del Atlético con sus promesas: "Formamos jugadores con raza, coraje, corazón..."

LaLiga Futures ha permitido a muchos conocer desde cerca el joven talento con el que se trabaja desde las mejores canteras del mundo. En el Atlético de Madrid, Dani González, director de metodología de la Academia colchonera, ha explicado en LaLiga Futures de Arabia cómo se trabaja en el club para conseguir formar a sus jóvenes jugadores.

El plan del club con los más jóvenes cuando disputan un torneo en el que se exponen a tanta presión

"Este tipo de torneos lo consideramos una pieza fundamental en el proceso de formaciones de todos los jugadores de la academia. Entendemos que nos exponemos ante una exigencia máxima, a la que el jugador de alto rendimiento poco a poco en su proceso de aprendizaje se tiene que ir acostumbrando".

"Nos pone en una situación de análisis constante. Hacemos un análisis pormenorizado de manera individual con todos los jugadores y evidentemente es una prueba más que nos sirve para testar el nivel en el que están. La exigencia es máxima, como podéis comprobar aquí, y eso lo sitúa en un contexto de máximo aprendizaje, que es de lo que se trata cuando estás en formación, de que tengan esas experiencias, de que vayan ganando aprendizaje en todos los sentidos. También le sitúa en un contexto casi cercano al futbol profesional en cuanto a concentración, al prepartido, postpartidos, análisis de un rival... que un jugador de alto rendimiento tiene que ir interiorizando".

Los valores que deben transmitir los jugadores para que sean profesionales

"Fundamentalmente con respecto a valores que se acerque mucho a lo que transmite el club a todos los niveles: la raza, el coraje, ese el corazón que tiene que tener un jugador en el Atleti. Siempre es importante, en cualquier etapa. Es una manera de que interpreten donde están, qué escudo están defendiendo. Es importante que los valores que están arraigados en el club desde hace mucho tiempo se empapen de ellos y es una manera de interiorizarlo a nivel emocional".

Álvaro Obarrio / LaLiga

"Le situamos en un contexto de trabajo y humildad. Este tipo de exigencia competitiva le sitúa en una dimensión superior y lo que hacemos es intentar equilibrar esas cabezas para que no pierdan sentido de lo que verdaderamente tienes en corto plazo de cara a largo plazo. Yo siempre le insisto a los entrenadores en que estos contextos son buenos para ver el nivel de nuestros jugadores y sobre todo a nivel colectivo cómo funcionamos, pero siempre es importante equilibrar esas cabezas. Todavía no son lo suficientemente maduras para darse cuenta de que lo importante no es el corto plazo, es mirar más allá".

Las pautas del estilo de juego de la cantera Atlético de Madrid

"Nosotros en la Academia utilizamos un modelo donde lo importante no es el resultado, sino la formación del jugador. El resultado tiene que ser una consecuencia del trabajo. Buscamos un jugador completo que sepa adaptarse a cualquier sistema, que su formación sea lo más completa posible".

La influencia del modelo 'Simeone' en la formación de jugadores

"Simeone ha dado continuidad a una idea que estaba establecida desde hace mucho tiempo. No ha sido inventor de nada en ese sentido, los valores se han ido arraigando a lo largo de una historia muy grande, con muchos jugadores, entrenadores, dirigentes... Lo que ha hecho el Cholo es aprovecharse de esa situación, de ese conocimiento de los valores y darle continuidad. No estoy dentro del vestuario del primer equipo, pero estoy convencido de que ha intentado que todos los jugadores del Atlético de Madrid tengan esos valores. No sé si facilita nuestro trabajo en la academia, pero lo que está claro es que trabajamos en esos valores. Los jugadores lo saben cuando entran en categorías muy pequeñas, intentamos fidelizar a esos jugadores con ese modelo.

El proceso de captación de los jugadores

El Atlético arrasa en su debut más prometedor / LaLiga

‘Una pregunta extensa y que seguramente tendría mejor contestación con los responsables del departamento de captación, porque hay un grupo importante de personas que se dedican a esa función, pero evidentemente yo estoy dentro del proceso. Sobre todo de análisis de los jugadores con respecto a posibles figuras que puedan entrar dentro de la estructura a partir de la etapa de Alevín del segundo año. A partir del año 2012 es cuando ampliamos esa mirada que tú dices un poco al exterior de la Comunidad de Madrid y empezamos a mirar posibles talentos que puedan pertenecer a nuestra academia".

Los objetivos de la cantera del Atlético de Madrid

“El principal objetivo de la Academia, sin duda, y me imagino que en todas, es intentar formar jugadores que nos sirvan para nuestro primer equipo. Para eso trabajamos dentro de una academia de alto rendimiento, para intentar formar a los jugadores y que puedan dar ese paso definitivo al primer equipo. Evidentemente, la exigencia que tiene el primer equipo hoy por hoy es brutal y muy poquitos dan ese paso definitivo de poder establecerse”.