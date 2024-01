¡Se cae el fichaje de Moise Kean por el Atlético de Madrid!

Cambio de guion en el Atlético de Madrid. Finalmente, Moise Kean no será jugador del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone. El futbolista no ha pasado el reconocimiento médico y no será colchonero debido a una lesión que le puede tener en el dique seco durante las próximas cuatro semanas. Un plazo demasiado largo que, como mínimo, descarta su fichaje hasta verano.

Lo que parecía una simple baja de unos días se ha acabado alargando a un mes. El estado físico del jugador hace inviable su incorporación, aunque la Juventus ya habría informado previamente al club sobre la situación del joven delantero, que llevaba un tiempo parado, según señalan desde Italia.

UN EMPUJÓN EN SU CARRERA

El joven atacante iba a llegar cedido por el conjunto de Turín hasta final de temporada a cambio de 500.000 euros, además de pagar su ficha para lo que restaba de curso. El gran objetivo, relanzar su carrera ante la falta de oportunidades que está teniendo esta temporada en la Juventus. De ahí nació el interés para firmar por el equipo dirigido por Simeone.

Moise Kean, durante un partido con la Juventus / EFE

Esta temporada, el delantero internacional con Italia había disputado 12 partidos con la camiseta de la Juventus, en los que sumó un total de 472 minutos, 39,3 por encuentro. No logró marcar ningún gol ni repartir asistencias.

EL ATLÉTICO NO FICHARÁ NINGÚN DELANTERO

Pese a presenciar el último choque ante el Valencia en el Metropolitano, Kean no jugará con el Atlético. Sin embargo, los colchoneros dan por cerrado el ataque y no irán a por ningún delantero en las horas finales de este mercado de enero.

Ángel Correa celebra su tanto ante el Almería / AFP

Por ello, todo apunta a que Ángel Correa, que estaba cerca de hacer las maletas rumbo a Arabia Saudí, se quedará en la plantilla hasta final de temporada.