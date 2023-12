Iribar, emocionado, descubre su estatua en San Mamés arropado por todo el Athletic

Un emocionado José Ángel Iribar, leyenda viva del Athletic Club, descubrió su estatua instalada en los aledaños de San Mamés en un emotivo acto en que estuvo arropado por todos los estamentos de la entidad bilbaína de las últimas décadas y más de dos mil aficionados que quisieron sumarse al homenaje al mítico exguardameta.

Acompañado del presidente del Athletic, Jon Uriarte, y del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el 'Txopo' salió de San Mamés para atravesar el pasillo que habían formado decenas de exfutbolistas rojiblancos hacia la estatua que permanecía cubierta por una bandera rojiblanca.

Mientras los aficionados entonaban el popular 'Iribar es cojonudo', Iribar, Uriarte y Aburto descubrieron la obra realizada en bronce patinado por la empresa vasca Alfa Arte -de 2,10 metros de altura e instalada sobre una base de un metro y medio- para la que han tomado como referencia dos de las fotografías icónicas en las que aparece posando vestido de portero.

El lugar en el que se ha ubicado es también simbólico ya que se trata del punto de la explanada que confluye con la calle Licenciado Poza y es adyacente a la calle Luis Briñas, la zona de tránsito más frecuentada por la afición rojiblanca sobre la que estaba construida además la General del antiguo estadio demolido en 2013.

La escultura es un regalo que el consistorio bilbaíno y el Athletic, en nombre de los aficionados rojiblancos, le ofrecieron a Iribar el pasado 1 de marzo con motivo de su 80 cumpleaños.

La Diputada General de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, han encabezado junto al alcalde Aburto la representación institucional.

Además han asistido todos los expresidentes vivos del Athletic -José María Arrate, José Julián Lertxundi, Ignacio Ugartetxe, Ana Urquijo, Fernando Lamikiz, Fernando García Macua, Josu Urrutia y Aitor Elizegi- y decenas de exdirectivos de las últimas juntas.

Entre los exfutbolistas, tanto de los equipos masculino como femenino, el propio Iribar ha agradecido especialmente la asistencia de dos de sus primeros compañeros en el Athletic, Ignacio Uribe y Manuel Etura, ambos de 89 años.

Javier Clemente, José Luis Mendilibar, Joaquín Caparrós y su asistente Luci Martín o José Angel Ziganda han sido algunos de los técnicos a los que se ha podido ver en el multitudinario homenaje.

"Estoy muy emocionado. Encontrarte entre amigos y seres queridos es una maravilla. Me he sentido muy arropado. Estoy contentísimo y agradecido a toda la gente que se ha acercado hasta aquí", admitía el 'Txopo' en una breve comparecencia ante los medios de comunicación después del acto.

Iribar aseguró que ha vivido las horas previas a la inauguración de la escultura que le inmortaliza a los pies de 'La Catedral' "como si fuera a jugar una final" y, aunque "pensaba que iba a estar más nervioso", al final "la experiencia es un grado" y sus sensaciones han sido sobre todo de emoción y felicidad.

El eterno número '1' del Athletic desveló que, aunque había seguido "por informadores" la evolución de la obra, no ha sido hasta hoy cuando la ha podido ver ya finalizada. "Me parece muy digna y muy bonita. Me ha gustado y sobre todo que me han puesto la nariz un poco respingona", bromeó Iribar.