La viral predicción que daría la Champions al Nápoles

El usuario @sandrofootball desveló a los próximos 10 campeones europeos en 2014 en su perfil de Twitter Se han cumplido todos hasta el momento y Nápoles (2023), Arsenal (2024) y United (2025) serían los siguientes

¿Y si el Nápoles da la gran campanada en la Champions League esta temporada? Eso es lo que sucedería si tuviéramos en cuenta los pronósticos del usuario @sandrofootball en Twitter: ¡ha acertado todos los campeones desde 2015!

Los italianos, que son una de las grandes sorpresas de la temporada y están liderados por Osimhen y Kvaratskhelia, lideran en la Serie A y son un candidato firme en estos cuartos de final de la máxima competición continental. La mano de Spalletti está dando sus frutos y los napolitanos no hacen más que soñar despiertos.

If only my old account wasn't taken down 😔@sandrofootball pic.twitter.com/vTE4GxK5X4