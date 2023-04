Tsitsipas se sincera

El griego lo tiene claro: "El mejor de la historia para mí es Federer" Cayó ante Alcaraz en la final del Barcelona Open Banc Sabadell

El actual número cinco del ranking ATP, Stefanos Tsitsipas, ha sido contundente en una entrevista para el Diario MARCA: "El mejor de la historia para mí es Federer".

El griego, que cayó en la final del Barcelona Open Banc Sabadell ante Carlos Alcaraz a dos sets, justificó que el número de títulos no es decisivo: "Para mí, el GOAT no se basa en los títulos, la cantidad de Grand Slams o el número de partidos que has ganado. El mejor de todos los tiempos tiene que ser el tenista que ha atraído a mayor número de aficionados a una pista de tenis".

"El que más ha inspirado a la gente a hacer algo útil con su vida, la persona que ha hecho disfrutar más. Si resumimos todo esto en alguien, ese es Roger Federer. Me quedo con él y después diría que Rafa Nadal", continuó.

El primer Grand Slam, su principal reto

El natural de Atenas tiene entre ceja y ceja su primer Grand Slam. Finalista en Roland Garros 2021 y Open Australia 2023, Tsitsipas ya ha comenzado la preparación para dar el salto definitivo en esta edición de Roland Garros.

Con la incógnita de Rafa Nadal, el más hegemónico en las dos últimas décadas, por lesión, el tenista es uno de los grandes aspirantes junto a algunos cabezas de serie como Carlos Alcaraz.