La triste ruptura de Doncic y Porzingis

Dos estrellas de los Dallas Mavericks anuncian su mala convivencia pese a tener tantas cosas en común Luca Doncic, de Eslovenia y Kristaps Porzingis, de Letonia, no pudieron entenderse tan bien como se esperaba

Kristaps Porzingis y Luca Doncic eran las estrellas de los Dallas Mavericks, pero su relación de estrellas no fue la mejor. El letón admitió algunos fallos en la comunicación entre ellos dos durante la época en qué compartieron equipo.

"Sobre el papel hubiera sido el encaje perfecto, pero simplemente no congeniamos de la manera que queríamos. No nos compenetramos bien juntos. A veces es así en los ambientes de trabajo. No funcionó como todos esperábamos", dijo Porzingis. "Luka es un talento generacional. Tienes que poner el equipo perfecto alrededor para tratar de sacar el máximo de él. Y yo no era el hombre", explicó el letón sobre su ahora ex compañero de equipo con quién no tuvo la compenetración que se esperaban ellos mismos y la afición. El hecho de juntar a dos jugadores europeos formados en España parecía un buen plan para los Dallas Mavericks, pero no resultó salir tan positivo. Ni Doncic ni Porzingis estuvieron a gusto con otra estrella al lado, sin poder entenderse dentro de la pista.

En verano de 2021, la situación se convirtió en insostenible. No hubo traspaso y Kristaps Porzingis pensó que se debería quedar allí, con ese ambiente poco deseado para cualquier jugador profesional. Finalmente, el letón pudo huir de Doncic y fichar por los Washington Wizards.