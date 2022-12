El récord de Henry que Saka ya ha destrozado

El inglés se apuntó el primer tanto del partido ante el West Ham en el regreso de la Premier Es el primer jugador desde el astro francés que ve puerta tres Boxing Day consecutivos

El extremo del Arsenal, Bukayo Saka, fue uno de los grandes líderes del equipo en la remontada sobre el West Ham en el primer encuentro tras el parón por el Mundial de Qatar 2022: se apuntó el primero, el del empate a uno, tras el descanso.

El inglés, que fue importante con Inglaterra en la cita de la Copa del Mundo, donde cayó en los cuartos de final, encadena tres Boxing Day consecutivos viendo puerta: 2020, 2021 y 2022.

El jugador formado en las categorías inferiores del conjunto del Norte de Londres ha igualado, por tanto, un registro que hasta ahora estaba en posesión de Thierry Henry en el conjunto gunner: el francés también anotó (2002, 2003 y 2004) en tres partidos consecutivos en esta fecha tan señalada en las islas británicas.

Los de Mikel Arteta sumaron tres puntos esenciales en la lucha por el título. Los del Norte de Londres se mantienen líderes con 40 puntos y 13 victorias y tan solo han registrado un empate y una derrota este curso.

