Para Morata y Depay no hay problema con el '9'

Ante las dudas de quién podía ser el punta elegido de Simeone, español y el neerlandés vieron puerta en la victoria ante el Granada El conjunto rojiblanco es el primer líder de LaLiga EA Sports gracias en parte, a los goles de sus dos delanteros

Ambos reivindicaron su lugar en el once del técnico argentino con goles en la victoria ante el Granada por 3-1, pese a comenzar el campeonato con la sensación de no saber quién sería el titular o incluso tener que reforzar el ataque. Dichas dudas se disiparon en la primera mitad con el tanto de Morata y en la segunda, con el espectacular latigazo desde fuera del área de Memphis.

Simeone no veía con malos ojos acudir al mercado a por un delantero de referencia capaz de garantizar 15 goles como mínimo en la temporada, pero las variables que le ofrecen sus jugadores en la punta de lanza, podrían haber hecho cambiar de opinión al Cholo , y en vez de elegir a uno o alternarlos, poder llegar a jugar con los dos de inicio.

Sobre Morata, del cual se rumoreaba que su futuro estaba más fuera que dentro del Metropolitano, estaría muy cerca de renovar con el cuadro rojiblanco hasta 2027 tras una conversación clave con el entrenador argentino. Sobre la mesa estaban las ofertas de Milan, Juventus o Roma, pero finalmente parece contar dentro del esquema colchonero.

La competencia para Depay sí que era mayor, ya que el ex del Barça se perdió por lesión el último tramo de la temporada pasada, y ahí Ángel Correa cogió un mayor protagonismo, pero una gran pretemporada y el arranque liguero con golazos como el del Granada, hacen que el neerlandés vaya a contar con minutos importantes para Simeone. El que no parece que lo hará será Joao Félix que no jugará hasta que mejore el nivel de sus compañeros del ataque según el técnico del Atlético de Madrid.