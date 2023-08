El consejo de Azpilicueta a Joao Félix: "Apretar los dientes y..."

El Atlético de Madrid debutó en LaLiga con una solvente victoria ante el Granada (3-1) Uno de los debutantes fue César Azpilicueta, que al finalizar el encuentro atendió a los medios de comunicación para apuntar sus sensaciones tras el primer triunfo

El Atlético de Madrid completó un gran partido en su estreno liguero donde se impuso por 3 a 1 a un recién ascendido Granada. El equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone mostró una buena versión superando al conjunto andaluz, sabiendo sobreponerse al empate del Granada en la segunda mitad.

Uno de los debutantes fue César Azpilicueta. El defensor español ha llegado al Atlético como agente libre procedente del Chelsea y fue titular en el primer partido oficial del conjunto madrileño. Azpilicueta cumplió con nota, se mostró muy seguro defensivamente y su intensidad lideró la zaga 'colchonera' durante el encuentro.

Al finalizar el encuentro, atendió a los medios de comunicación donde mostró su felicidad tras el debut con su nuevo equipo: "Yo estoy muy contento por debutar con tres puntos. Había estado en este estadio como visitante con el Chelsea y como local me ha tocado hoy, muy contento con el recibimiento".

"He tenido muy buenas sensaciones desde el primer día, me han recibido con los brazos abiertos y he intentando adaptarme a un grupo hecho. Ahora estamos en época de mercado, con las plantillas sin cerrar y vengo con ilusión por pelear por títulos, pero el secreto es el día a día y que el Metropolitano sea un fortín", explicó el exjugador del Chelsea.

Azplicueta también tuvo palabras para su compañero Joao Félix. El polivalente defensa aconsejó a su compañero: "Es una situación complicada, fui compañero suyo en el Chelsea, ahora en el Atleti. Dar el máximo es lo que tenemos en nuestras manos, dar el máximo por el club que representamos, en este caso el Atleti. Apretar los dientes y seguir luchando, no hay otro secreto en el fútbol".

El futuro de Joao Félix sigue siendo toda una incógnita. El futbolista portugués quiere salir del club 'colchonero' y Simeone tampoco cuenta con el futbolista. La propia afición del Atlético realizó una tremenda pitada cuando el luso fue anunciado por megafonía e insultaron al jugador durante el encuentro de anoche ante el Granada.