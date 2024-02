Un 'huracán' mete miedo a Arteta

El brasileño se convirtió en el héroe del Oporto al marcar un auténtico golazo para derrotar al Arsenal en la ida de los octavos de Champions (1-0) Los lusos visitarán el Emirates Stadium por delante en la eliminatoria

Pocas cosas son más satisfactorias que ganar un partido en el último suspiro, con un auténtico golazo, y ante un rival de estatus superior en una competición del calibre de la Champions League. Esta sensación la vivió Galeno la pasada noche al convertirse en el héroe del Oporto en la ida de los octavos de final contra el Arsenal de Mikel Arteta (1-0). Apuestas de fútbol.

El equipo luso consiguió dar la sorpresa en el Estadio do Dragão y visitará el Emirates Stadium por delante en la eliminatoria. El resultado no cierra para nada las opciones de los ingleses de remontar la eliminatoria, pero los de Arteta no firmaron un buen partido.

El Arsenal no solo dejó escapar el empate en el tiempo añadido, sino que no disparó a la portería custodiada por Diogo Costa ni una sola vez en todo el duelo, pese a tener el 65% de la posesión del balón.

El gol del Oporto llegó en el 94', como premio a no tirar la toalla en ningún momento. Galeno, que había fallado una ocasión tan clara como 'loca' en el minuto 20 de partido, se quitó la espina con un disparo espectacular.

El brasileño, que exhibió su calidad en banda izquierda durante la fase de grupos ante Barcelona, Shakhtar y Amberes, se sacó de la manga un disparo escorado desde el vértice del área que, con una bonita rosca, superó a un Raya que no pudo hacer nada para evitar el gol.