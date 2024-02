Xavi: "Es una pena, merecíamos la victoria"

El Barça ha logrado un insuficiente empate 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona contra el Nápoles, en la ida de los octavos de final de la Champions League. Como el resto de la expedición blaugrana que viajó hasta territorio italiano, Xavi Hernández acabó frustrado y decepcionado por el resultado. El Barça hizo méritos para llevarse una victoria que encarrilase la eliminatoria, pero deberá sentenciarla en Montjuïc el próximo 12 de marzo.

"Nuestro modelo de juego ha salido bien, pero nos ha faltado competir y calmar el partido con el 0-1, que apareciesen los futbolistas con solvencia para dormirlo, he echado de menos", arrancaba Xavi Hernández su valoración sobre el encuentro en el micrófono de Movistar+ Liga de Campeones.

El técnico egarense, todo un experto en la Champions League, sabe de la crueldad de este torneo y de su elevadísima exigencia. Ha vivido las dos caras de la moneda en la máxima competición europea de clubes. "Esto es la Champions, cuando no dominas... Lo hemos hecho en 75 minutos, pero fíjate, prácticamente, en el primer tiro de ellos...", se lamentaba el egarense.

Ahora bien, por ver el vaso medio lleno, Xavi apuntó, también, lo siguiente: "El equipo ha dado la cara, ha dominado y ha generado muchas ocasiones en juego posicional, en campo contrario con la presión alta... Es una pena porque creo que merecíamos la victoria: hay que meterla y no encajar", resumía.

El 1-1, para el entrenador culé, es injusto: "El resultado no nos da la razón. Hemos estado bien en todo el juego, menos a partir de nuestro gol. Este es el camino, jugando así, se ganarán más partidos que no se perderán"; ahora bien, como él mismo sentenció, el equipo no ha estado efectivo, "como el resumen de toda la temporada".