Guardiola se desata

El catalán habló públicamente sobre la investigación abierta al Manchester City por irregularidades financieras El ex del Barça desmintió que tenga otro planes en mente que no sean los de seguir en el Etihad Stadium

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró tajante en su postura sobre la legalidad del equipo skyblue: "Estoy completamente convencido de que somos inocentes, y luego, qué pasará después? ¿Pararemos ahora?".

El catalán, que tomó las riendas del proyecto deportivo en 2016 y ha construido uno de los mejores equipos del panorama continental, argumentó su respuesta: "Mira lo que pasó con la UEFA, nosotros no hicimos nada malo. ¿Por qué no debo confiar en mi gente? Desde que Abu Dhabi se hizo cargo del club, siempre las cosas han sido así".

El ex de Barça y Bayern apuntó, eso sí, que su futuro está vinculado al del Manchester City: "Me quedo aquí, estoy más seguro que nunca. No me muevo de este asiento, quiero quedarme. Más que nunca, estoy seguro. No me mintieron".

El City, a por el Arsenal

El conjunto del Etihad ha incorporado una joya del fútbol europeo como es Erling Haaland. Su llegada ha elevado el nivel competitivo del equipo y lo ha hecho todavía más peligroso en aspectos ofensivos: el noruego suma ya 31 dianas entre todas las competiciones.

Por lo pronto, no está dando todo lo necesario para mantener el ritmo del Arsenal. El conjunto del Norte de Londres se mantiene en lo más alto de la tabla con un ventaja de cinco unidades sobre el City pese a contar con una jornada menos.