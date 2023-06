Grealish lo tiene claro

El inglés habló tras las virales celebraciones tras la conquista del triplete con el Manchester City "No me arrepiento... ¡Así soy cuando estoy de fiesta", recalca el Daily Mail

El extremo del Manchester City, Jack Grealish, ha dado que hablar en los últimos días. Según palabras que recoge el Daily Mail, el jugador no se esconde: "No me arrepiento... ¡Así soy cuando estoy de fiesta". Consulta las apuestas deportivas del día.

El inglés, que fue uno de los más animados en las celebraciones del triplete del Manchester City, reconoció que no piensa cambiar: "En realidad, no suelo ser así, pero hemos ganado el triplete y es algo que nunca volverá a suceder".

"Todos nos divertimos, otras personas se divirtieron donde las cámaras no estaban, pero yo sólo me divertí, tuve la temporada más exitosa de mi vida", apunta el medio británico.

El City (y Guardiola) hace historia

El conjunto skyblue conquistó la Champions League por primera vez en su historia. Con una sufrida y trabajada victoria en la final frente al Inter, el equipo de Pep Guardiola puso el broche de oro a una temporada de ensueño.

El técnico catalán logró el triplete al sumar también la Premier League y la FA Cup. Es el primer técnico en toda la historia del fútbol que lo logra hasta en dos ocasiones con dos equipos distintos.