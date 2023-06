Otra más de la borrachera del Manchester City: "Vomitó en el bolso de la madre de Grealish"

Las celebraciones del Manchester City por la conquista del triplete siguen dando mucho de qué hablar Ederson ha desvelado que un jugador del equipo vomitó, literalmente, en el bolso de la madre de Grealish

El Manchester City celebró por todo lo alto el histórico triplete conseguido por el club inglés. La ansiada conquista de los tres títulos merecía una fiesta a la altura de la gesta conseguida, unas celebraciones que han dejado muchas anécdotas por contar...

Con el paso de los días, los detalles sobre la histórica celebración de los jugadores del Manchester City van saliendo a la luz. El último en desvelar los secretos más oscuros ha sido Ederson, que ha sorprendido con nuevos detalles de la memorable fiesta por el triplete.

El guardameta del conjunto inglés ha explicado cómo fueron las celebraciones: "El 99% del grupo bebió, en la vida también hay que disfrutar de los buenos momentos. Fue una locura. Después de una temporada de mucho desgaste, aunque muy victoriosa, teníamos que festejarlo, lo teníamos que disfrutar porque fueron muchos meses de trabajo intenso"

Sobre el 'MVP' de la fiesta, Jack Grealish, Ederson no dudó en defender los festejos de su compañero: "Siempre aprovecha cuando tiene días libres, no hay nada malo de eso. Así como ustedes los periodistas o empresarios que quieren descansar lo máximo, yo también me tomó una copa de vino con mis amigos en mis días libres, pero lo suyo ya fue otro rollo en las celebraciones"

Los secretos más oscuros fueron revelados cuando Ederson contó la anécdota más impactante de las celebraciones: "Rúben Dias, que no bebe alcohol, hizo una excepción. Se tomó dos tragos y vomitó, lo echó todo dentro del bolso de la madre de Grealish", ha contado el brasileño. Una fiesta por todo lo alto... para la mayoría.