Carlos Alcaraz sabe que esto es casi imposible que no pase

El murciano arrancará el próximo año como número 1 del mundo y con la lesión, a priori, olvidada El joven talento del tenis español todavía no ha asimilado la consecución de su primer Grand Slam

El actual número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, está cada vez más cerca de volver. Tras conquistar su primer Grand Slam y encaramarse a lo más alto del ranking ATP, el jugador asegura estar casi al 100% de la lesión que le ha tenido alejado de su mejor versión.

El murciano, que es uno de los tenistas más precoces en consolidarse como la mejor raqueta del circuito, todavía no se ha hecho la idea: "Todavía no me lo creo. Me pregunto: ‘¿Es real? ¿Soy el número uno del mundo? Estoy soñando'".

El de El Palmar, eso sí, se ha mostrado humilde pese a su gran momento personal y confía en mantener el nivel a lo largo del 2023: "Me gustaría no perder el número uno, pero es casi imposible. Todos me tenían en el punto de mira y tengo que estar preparado para eso".

¿Favorito en el Australia Open?

Alcaraz, pese a todo, no cambia su discurso: "He jugado tantos torneos que no he tenido tiempo de asimilar al completo el US Open. Por supuesto, fue una gran sensación para mí. Todo lo que puedo decir es que nada me ha cambiado".

El español irrumpe como uno de los grandes aspirantes al primer Grand Slam del año: el Australia Open. En la recta final de su recuperación, el joven talento quiere seguir creciendo a pasos agigantados.