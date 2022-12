Alcaraz-Nadal, nuevo combate en Las Vegas

El número uno y dos del ranking actual ATP, disputarán ‘The Slam’ el próximo mes de marzo en el mítico Garden Arena El recinto acoge veladas de la UFC y conciertos, y cuenta con una capacidad para 16.800 espectadores

Al más puro estilo americano, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz están citados el próximo cinco de marzo de 2023 para ofrecer a los aficionados estadounidenses un nuevo duelo.

En el mítico MGM Grand Garden Arena, escenario de grandes veladas de la UFC y por el que han pasado artistas de la talla de Madonna, los dos tenistas españoles volverán a verse las caras en un partido que los organizadores han bautizado como ‘The Slam’, ya que ambos participantes cuentan en sus vitrinas con títulos de Grand Slam. Ni más ni menos que 22 Rafa Nadal, y uno, a sus 18 años, Carlos Alcaraz, tras coronarse en el pasado Abierto de Estados Unidos.

Fue el propio Rafa, en plena preparación para el Abierto de Australia que arranca el 16 de enero, el que dio a conocer os detalles de esta velada a través de un mensaje en sus redes. Un duelo de una noche que calificó de “especial” y para el que se ponen a la venta las entradas este mismo viernes.

Hey Las Vegas!!! 👋

I’m happy to announce that I’ll be playing @CarlosAlcaraz at THE SLAM, a special one-night match hosted by @MGMRewards. #MGMTheSlam



When? March 5th, 2023 @MGMGrand

See you there? 😉https://t.co/kmWC03coch pic.twitter.com/h3biRBDb18