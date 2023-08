La caída de España antes de la Copa del Mundo

La FIBA ha presentado la segunda edición de verano del Power Ranking del Mundial de 2023 España ha experimentado una caída hasta la sexta posición, habiendo perdido cuatro puestos

Con la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 a la vuelta de la esquina, es momento de repasar la segunda edición del Power Ranking de verano de la propia FIBA. Aunque estos rankings no ostentan carácter oficial de clasificación, son una evaluación certera de las posibilidades de cada equipo de destacar en la cumbre que se avecina en Filipinas, Japón e Indonesia. El torneo está programado para iniciar el próximo 25 de agosto, y las expectativas están en aumento. Aquí puedes consultar todos los pronósticos para apuestas del mundial de baloncesto.

En este panorama, Estados Unidos emerge como el líder indiscutible en la tabla. Su historial y talento siguen dejando una impresión imborrable en el mundo del baloncesto internacional. Sin embargo, en un giro interesante, España ha experimentado una caída hasta la sexta posición, habiendo perdido cuatro puestos en comparación con ediciones anteriores.

El top 10 de este Power Ranking presenta un elenco de equipos que prometen un torneo emocionante y altamente competitivo. Estados Unidos sigue encabezando la lista, seguido de Francia y Australia, quienes también se perfilan como contendientes fuertes en la lucha por la gloria en la cancha. Además, Eslovenia, Alemania, Canadá, Italia, Serbia y República Dominicana completan el selecto grupo que conforma el top 10.

