Ten Hag encuentra a su goleador

Rashford es la joya de la corona de la pizarra del técnico neerlandés por su gran momento de forma El inglés encadena ocho partidos consecutivos viendo puerta en casa entre todas las competiciones

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, es uno de los jugadores más en forma en el fútbol británico. Con siete dianas en sus últimos seis encuentros, el futbolista se ha hecho fuerte en casa y ya suma ocho encuentros consecutivos viendo puerta.

El inglés, que desde la llegada del actual entrenador, Erik Ten Hag, está brillando en el aspecto goleador, es la gran referencia de un equipo que sigue en alza y que ya no echa en falta a Cristiano Ronaldo, máximo goleador el curso pasado, ya en el Al-Nassr como agente libre.

El jugador formado en las categorías inferiores de los diablos rojos suma ya 15 tantos en lo que llevamos de temporada, además de seis asistencias, y es un fijo en el once titular. Su mejora, ya no solo goleadora, es total y el equipo lo agradece en la parcela ofensiva.

El equipo de Ten Hag ha mejorado notoriamente sus prestaciones. En una sequía de títulos que se alarga desde 2017, desde el club han hecho una apuesta absoluta con el neerlandés, que tuvo un paso brillante por el fútbol de la Eredivisie con el Ajax de Ámsterdam.

8 - Marcus Rashford is the first Man Utd player to score in eight consecutive home appearances in all competitions since Wayne Rooney in March 2010. Revitalised. pic.twitter.com/WPzXPl9mhp