Rashford entra en la onda de Wayne Rooney

El inglés fue clave en la victoria ante el Everton en la FA Cup cerrando el partido desde el punto de penalti Encadena un total de siete encuentros anotando en casa entre todas las competiciones, algo que no se veía desde Rooney en 2012

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, fue uno de los grandes protagonistas en la victoria ante el Everton en la FA Cup, quien se apuntó el último y definitivo tanto y fue el más determinante en la pizarra de Erik Ten Hag.

El inglés, que se ha consolidado en el once y cuenta con la confianza plena del entrenador neerlandés, encadena un total de siete encuentros consecutivos viendo puerta en Old Trafford entre todas las competiciones.

El canterano, con este balance, ha igualado un registro que no se daba desde 2012, cuando el histórico delantero del Manchester United, Wayne Rooney, también completó siete tantos entre los meses de febrero y abril hace más de una década.

El conjunto dirigido por Erik Ten Hag ha mejorado notoriamente su nivel competitivo y se trata de un equipo más sólido y dominante en las dos áreas. La gran inversión realizada el pasado mercado de verano está empezando a dar sus frutos.

