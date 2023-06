Messi gana por un gol a CR7

Leo Messi se marcha de las cinco grandes ligas con un total de 496 dianas Ha superado, por tanto, a Cristiano Ronaldo (495) en el duelo ganador

El delantero del PSG, Leo Messi, ha puesto fin a su etapa en las cinco grandes ligas. Tras dos años convulsos en París, el astro hace las maletas rumbo a la MLS para enrolarse en el proyecto del Inter Miami.

El argentino, que estuvo sonando con fuerza para forzar un regreso al Barça y hacer un último baile como azulgrana, cierra su etapa en las cinco grandes ligas con un total de 496 dianas en 578 partidos.

El ex del Barça supera, de esta manera, a su eterno rival goleador: Cristiano Ronaldo. El portugués, ya en el fútbol saudí, se marchó del Manchester United por la puerta de atrás con un balance de 495 dianas en 626 apariciones.

Con la marcha del rosarino, se cierra un capítulo de más de una década y media en la que los dos astros han competido hasta límites históricos: su batalla goleadora ha marcado para siempre el fútbol del siglo XXI.

2 - Top scorers in the history of the top five European leagues:



496 - Lionel Messi 🇦🇷 (578 appearances)

495 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (626 appearances)



Final. pic.twitter.com/aTW6mhWVGQ