Messi y Pep, orgullo y vergüenza del Barça

Una buena noticia: el mejor jugador de la historia y el mejor entrenador de la historia fueron fabricados en La Masia y triunfaron en el Barça. Una mala noticia: el Barça los ha perdido y no ha logrado que terminen su carrera triunfal en el club que los formó. Y una noticia todavía peor: en el año de su eclosión total (uno gana el Mundial con Argentina, el otro gana la Champions con el City), el Barça no puede ni siquiera reivindicarlos.

Messi y Pep producen en el Barça y su afición una mezcla paradójica de orgullo y vergüenza: orgullo por haberlos tenido, vergüenza por haberlos perdido. Orgullo que los dos declaren su amor al Barça siempre que pueden, incluso cuando tienen contrato en vigor con otros clubes. Vergüenza que el club de su vida los medio echara a los dos. En el caso de Guardiola, su marcha se explica en parte por su mala relación con Rosell, que no entendió que atacando a Cruyff atacaba a su propio entrenador. En el caso de Messi, su marcha se explica en parte por la pésima gestión deportiva de Bartomeu primero y la pésima gestión emocional de Laporta después.

También debemos hacer autocrítica los medios: el entorno obsesivo y a menudo asfixiante del Barça termina por quemar a sus estrellas y agotarlas mentalmente. Fuera del Barça, Messi y Guardiola disfrutan de su profesión sin necesidad de estar fiscalizados las 24h del día. La minoría del Camp Nou que en su día se atrevió a pitarlos debería asumir también su correspondiente cuota de vergüenza y responsabilidad. Pero más allá de señalar (y señalarnos) culpables, es necesaria otra reflexión. Ya sucedió en su día con Pep, y ha vuelto a suceder ahora con Messi. Cuando el club tiene que ponerse colorado cuando ve que pierde a una superestrella criada en la casa que es además una figura global, se recurre siempre al mismo tópico: el Barça está por encima de todos. La frase, repetida por el poder y sus altavoces, sirvió antes y sirve ahora para tapar responsabilidades. ¿Donde estaría el Barça hoy si Pep no se hubiera ido el 2012 y a Messi no le hubieran echado el 2021? La respuesta es sencilla: seguro que mucho mejor de como está hoy. No, el Barça no está por encima de todos. Messi y Pep son las excepciones.

¿Qué cargo tiene Deco?

Deco será presuntamente el nuevo director deportivo del Barça, pero es una pura deducción puesto que no ha habido ningún comunicado oficial. Ahora mismo, entre la y vuelta de Mateu Alemany y la marcha de Jordi Cruyff hay un extraño vacío de poder. Trabajadores del club cuentan como Deco acude casi diariamente a las oficinas del club y está en contacto permanente con Mateu, el área deportiva y el propio presidente. Hace semanas que Deco participa activamente en la planificación de la próxima pregunta. ¿Por qué entonces no se hace oficial su nombramiento? En el Barça hay misterios que no són fáciles de entender.