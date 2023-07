Una marcha por la puerta de atrás

Las condiciones deportivas de la propuesta azulgrana favorecía al conjunto turco Sin embargo, Arda Güler ha priorizado salir este mismo verano de Turquía

El Fenerbahçe tiene motivos para enfadarse con Arda Güler tras haber fichado por el Real Madrid. La negativa de seguir vinculado al club turco, ha llevado al presidente, Ali Koç, a su malestar.

Desde Turquía creen que las condiciones deportivas del FC Barcelona eran mejores y por ello, después de la elección del jugador de salir ya hacia Madrid, el club de origen del futbolista hablará tras lo sucedido.

La fórmula que ofrecía el conjunto azulgrana no acababa de convencer al joven mediapunta, un año más en Turquía y posteriormente incorporarse a la disciplina del FC Barcelona, no era una opción para Güler. La llegada del Real Madrid y su propuesta para ficharlo e incorporarlo inmediatamente sedució de manera instantanea al jugador, algo que no iba con los intereses del Fenerbahçe.

En la presentación del nuevo técnico del club turco, Ali Koç, anunció que saldría hablar para explicar lo sucedido alrededor del acuerdo por la prometedora estrella turca. Un presidente visiblemente molesto por las formas de salida del mediapunta, según apuntan desde Turquía.

Además, las buenas relaciones con el conjunto azulgrana han incrementado este enfado, ya que el ahora presidente del Fenerbahçce, en su momento, fue dirigente de la compañía Beko, patrocinadora del FC Barcelona durante años.