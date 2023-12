"A Marc Márquez tuve el valor de decirle lo que pienso de él"

El piloto italiano, molesto por un incidente con el leridano en el GP de Valencia, llegó a decir que "Marc era el más sucio de MotoGP" "Digo lo que pienso, me importan un pimiento los comentarios. La falsa bondad es una mierda. En mi opinión no está bien, hay que decir las cosas como son", enfatizó el de Rimini

Marco Bezzecchi terminó cariacontecido el test de MotoGP de Valencia y es que el piloto italiano no pudo terminar la carrera final de esta temporada debido a un incidente con Marc Márquez que terminó marchándose al camión del Repsol Honda a recriminarle lo ocurrido en pista.

El de Rimini fue muy duro con el ilerdense al comparecer ante los medios de comunicación. Se despachó a gusto y llegó a decir que Marc era "el más sucio de MotoGP".

No fue el único dardo. Señaló también a los comisarios asegurando que no le sancionan por ser quien es. El leridano, posteriormente, replicó aunque sin ponerse a su altura: "No perderé el tiempo con ese personaje. Ya se arrepentirá de lo que ha dicho cuando madure", dijo.

El pasado martes, al terminar el test, Bezzecchi tuvo la oportunidad de responder a las palabras de Márquez: "No quiero hablar de ello. Y no quiero hablar porque nos dijimos cosas privadas. Pero leí que yo había dicho cosas muy malas, cosas que yo no diría nunca, no lo hice", afirmó.

Pero Bezzecchi aseguró que no se había guardado nada: "Todos conocéis mi forma de ser. Le dije lo que pensaba y lo que creía que era correcto decir en ese momento. Él hizo lo mismo conmigo. Pero leí cosas muy feas que no le diría ni a mi peor enemigo", afirmó.

El italiano aseguró que era inmune a los comentarios en redes sociales: "Yo no soy una persona así, pero sí que soy alguien que tuvo las pelotas de ir y decirle lo que pensaba. Es lo que hice porque es lo que hago con todo el mundo, digo lo que pienso, me importan un pimiento los comentarios, pero leer esas cosas desagradables para mí fue un mal trago, que no necesitaba, porque no es la verdad", manifestó.

Bezzecchi aseguró que no va a cambiar su forma de ser y que tiene intención de ser más políticamente correcto: "Sinceramente hago esto, para mí la falsa bondad es una mierda. En mi opinión no está bien, hay que decir las cosas como son. Todos somos rivales, es obvio que siempre habrá rivalidad, no todo el mundo puede ser amable contigo, no puedes llevarte bien con todo el mundo, pero que te vean fingiendo que te llevas bien es aún peor", enfatizó.

Durante los ensayos en el Ricardo Tormo, el italiano rivalizó con el mayor de los Márquez. Incluso se fueron juntos a boxes: "Le he seguido porque había bajado el ritmo y no se movía. Pero le he visto un par de veces y ya rodaba muy bien. Todos sabemos que Marc es rápido, esperábamos que fuera así. No me ha sorprendido, creo que a nadie le ha sorprendido. La moto es competitiva y él es campeón del mundo", concluyó.