Jude Bellingham aventaja a su mentor

El histórico '5' del real Madrid anotó 10 goles en su mejor temporada liguera El inglés tras el doblete de hoy suma 13 goles entre todas las competiciones

El centrocampista británico, Jude Bellingham, supera en las once primeras jornadas a otro histórico '5' del Real Madrid, Zinedine Zidane. El ex del Dortmund, con su doblete frente al FC Barcelona, acumula más goles que todos los que hizo el francés en una temproada con el club blanco.

Según datos de OptaJoe, Jude Bellingham ha marcado 10 goles en LaLiga esta temporada con el Real Madrid, lo que supone más tantos en liga de los que Zinedine Zidane ha marcado en una sola temporada con el conjunto de la castellana.

