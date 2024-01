Joselu muestra el camino del Real Madrid para ganar la Supercopa

El acierto del delantero gallego desde el punto de penalti en Copa puso fin a una mala racha de cuatro penas máximas falladas esta temporada por los blancos. El Madrid había errado antes todos los lanzamientos desde el punto fatídico este curso: Vinicius, el propio Joselu, Modric y Rodrygo habían marrado sus tiros. En el pasado curso los penaltis ya fueron clave en el pase a la final de los madridistas y en 2020 supusieron el triunfo de estos ante el Atleti en la final.

En el pasado duelo de Copa del Rey ante la Arandina, el Real Madrid pudo desatascar un partido que, a pesar de la diferencia de categoría, se estaba empezando a complicar para los blancos. Y lo hizo gracias a un tanto de penalti que pudo materializar Joselu. El ’14’ puso fin a una mala racha de cuatro penaltis marrados en lo que iba de temporada. El Real Madrid aún no había conseguido marcar desde los once metros en el curso vigente.

Sin duda una estadística extraña que el conjunto de Ancelotti había empezado a acumular ya desde el comienzo de la pretemporada. Estrenó el mal fario Vinicius en el clásico que se disputó en el mes de julio en EEUU. El brasileño asumió la responsabilidad con su equipo ya por debajo en el marcador y su lanzamiento se acabaría estrellando en el larguero. De haber anotado habría supuesto el gol del empate, pero no fue así y el Real Madrid acabó perdiendo el partido ante el eterno rival por 3-0.

Más tarde y ya con la liga recién comenzada, sería su compatriota Rodrygo quien erró una pena máxima en Balaídos, después Joselu haría lo propio ante Osasuna en el Bernabéu y, por último Modric, en Champions ante el Unión Berlín. Afortunadamente para los aficionados madridistas ninguno de estos tres errores tuvo repercusiones en el devenir de la temporada, puesto que el Real Madrid acabó imponiéndose en los tres encuentros, pero si nos dejaron un dato para la historia, puesto que nunca antes, los merengues habían fallado tres penaltis consecutivos en competiciones oficiales.

Joselu acaba con el gafe en el momento justo

El gol de Joselu desde los once metros ante la Arandina no solo valió para empezar a dar forma a la clasificación del Real Madrid para los octavos de final, si no que tiene un valor si cabe más importante para los de Ancelotti, puesto que ha roto la racha desde el punto fatídico justo antes de la disputa de la Supercopa de España, competición en la que en los últimos años, al menos desde que se disputa en Arabia, el Real Madrid ha ganado en dos ocasiones y los penaltis han sido decisivos para ello.

En la primera edición con el nuevo formato, el equipo dirigido por aquel entonces por Zidane derrotó en la gran final al Atlético de Madrid desde los 11 metros. El partido terminó con empate a cero, y en la prórroga una salvadora y a la vez durísima entrada de Valverde cuando Morata enfilaba solo la portería madridista, llevó la final a los penaltis, donde Courtois y el acierto de los jugadores blancos le terminaron dando la victoria al Real Madrid.

Dos años más tarde, un penalti materializado por Benzema en la final ante el Ahtletic Club sentenciaría la Supercopa, que se iría de nuevo a las vitrinas blancas, y en el pasado curso, tambíen los penaltis fueron el medio por el que el equipo de Ancelotti conseguiría el pase a la final ante el Valencia, una final en la que eso sí, acabarían sucumbiendo ante un FC Barcelona muy superior.

Así las cosas, no es baladí ni mucho menos el hecho de que Joselu haya acabado con el gafe justo antes de la disputa de esta competición, en la que los blancos se enfrentarán ante el Atlético de Madrid en semifinales con claro favoritismo para ellos. Según las apuestas de fútbol de Betfair, el Real Madrid tiene una probabilidad implícita del 66,66% de pasar a la gran final por un 39,21% de los rojiblancos.

Sin Benzema no hay paraíso

Viendo las estadísticas, es más que evidente que el Real Madrid tiene un problema desde los once metros. Tras la marcha este verano de Karim Benzema, el especialista en los últimos años (86,49%), Ancelotti aún no ha sido capaz de encontrar un lanzador especialmente fiable.

Modric, Rodrygo, Vinicius y Joselu han sido hasta la fecha los tiradores, pero está por ver quien es el próximo lanzador, sobre todo si el delantero gallego no está en el terreno de juego. Sin duda una de las soluciones puede ser la de Jude Bellingham, que ha demostrado ya con creces que tiene un gran lanzamiento desde fuera del área (el mejor ejemplo, el tanto que materializó en Montjuic en el clásico ante el FC Barcelona). Pero tambíen puede encontrar Ancelotti otras soluciones de emergencia como el caso del alemán Toni Kroos o el turco Arda Guller, si es que empieza a acaparar minutos a las órdenes del técnico italiano.

Lo que es seguro es que Real Madrid debe mejorar y mucho su estadística desde el punto de penalti, porque puede ser este aspecto, determinante en la consecución de cualquiera de los cuatro títulos a los que aspira este curso. Ancelotti tiene que encontrar una solución. De momento puede ir dándole las gracias a Joselu por haber roto el gafe.