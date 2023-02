No habrá el esperado regreso a la Fórmula 1

Cosworth no se plantea un futuro regreso a la Fórmula 1 pese a la vuelta de su antiguo socio Ford con Red Bull en 2026 "No ha sido un objetivo", aseguró Hal Reisinger, director ejecutivo de la compañía

Ford anunció la semana pasada que volvería a la Fórmula 1 dos décadas después. Se asociarán con Red Bull a partir de 2026 en un acuerdo que le permitirá trabajar con la división de trenes motrices de la escudería y también con AlphaTauri.

El nombre de Ford volverá a cobrar importancia en la Fórmula 1 por primera vez desde 2004, cuando era propietaria de Jaguar, equipo que vendido luego a Red Bull, y dio el nombre a los motores Cosworth V10 como Ford.

Una larga trayectoria

Solo por detrás de Ferrari y Mercedes, Cosworth ocupa el tercer puesto en la clasificación de mayor número de triunfos por motor en la Fórmula 1. Su 'prime' llegó con el motor DFV, utilizado entre 1967 y 1983, que ayudó a lograr 10 títulos de de constructores.

Los cambios en el reglamento han favorecido la inscripción de algunos fabricantes para 2026. En total, ya van seis, pero Cosworth no se ha planteado regresar al 'Gran Circo'.

"No ha sido un objetivo", aseguró Hal Reisinger, director ejecutivo de la compañía, a 'Motorsport.com'. "Estamos muy agradecidos de haber sido capaces de generar una cantidad significativa de negocio en la automoción. Eso requiere dedicar todos tus recursos si quieres hacerlo bien, y yo no creo en hacer nada que no sea excelente", sentenció.