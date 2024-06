Otro 'palo' para Thierry Henry: PSG y Lille no cederán a sus jugadores para los Juegos

Al final sí que va a ser verdad que a Thierry Henry no le rechazaban tanto desde la época del instituto. Primero Kylian Mbappé - cuya ausencia es la más sensible -, Antoine Griezmann ni incluso Olivier Giroud formaban parte de la lista que dio a conocer ayer el exfutbolista francés. Y hoy mismo ha sido consciente de que no podrá con hasta cinco futbolistas que había convocado para los Juegos Olímpicos.

Pese a que los Juegos Olímpicos se juegan en 'casa', París Saint-Germain y Lille se han negado a dejar que sus futbolistas vistan los colores de la selección francesa para disputar la cita olímpica que arranca el próximo 26 de julio. Así lo ha adelantado Andrés Onrubia.

Una negativa que comparten con Real Madrid y Atlético de Madrid, que ya cerraron previamente las puertas a tanto Kylian Mbappé como a Antoine Griezmann.

Ya avisaba ayer el propio Henry que la lista era para nada definitiva. Nos quedaba, pues, esperar al próximo 3 de julio para conocer su convocatoria oficial. Y es que se guardaba, sobre todo, la 'carta' de llamar a un tercer futbolista mayor de 23 años que acompañe a Lacazette y Mateta en esta cita.

¿'EFECTO MBAPPÉ'?

No estaban Mbappé ni Griezmann, pero la lista contaba con los atractivos de Leny Yoro, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Michael Olise o Jean Philippe Mateta. Argumentos más que suficientes para que los 'blues' sean serios candidatos al oro olímpico.

Sin embargo, y como se suele decir, nunca podemos fiarnos de nada hasta que no sea seguro. Es decir, que Henry sabía de la posibilidad de que tanto PSG como Lille se negaran a ceder a sus futbolistas. Y así ha sucedido.

El PSG no deja que Zaïre-Emery y Barcola acudan a la cita olímpica con Francia / EFE

Lucas Chevalier (portero), Leny Yoro (central), Bafode Diakité (lateral) - del Lille -, Warren Zaïre-Emery (centrocampista) y Bradley Barcola (extremo) - del PSG - no estarán en los Juegos Olímpicos de París. Sin duda, un 'problemón' para un Thierry Henry que se está quedando sin opciones.