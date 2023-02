El dato que preocupa a Arteta

El Arsenal no venció (1-1) al Brentford en casa pese a adelantarse en el segundo tiempo Es la primera vez que de deja puntos desde enero del 2022 ante el Manchester City

El Arsenal de Mikel Arteta está teniendo algunas dificultades para conseguir resultados. Como actual líder de la Premier League, el conjunto del Norte de Londres encadena tres partidos (2D y 1E) sin ganar ante City, Everton y Brentford.

Los gunners, que son claros aspirantes al título con un equipo joven, dinámico y competitivo, no se dejaban puntos en el Emirates tras adelantarse en la Premier desde enero de 2022, con 10 victorias antes de tropezar precisamente ante el incómodo Brentford de Thomas Frank, cuando cayeron (1-2) ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Precisamente el conjunto citizen es su principal rival en la lucha por el título. Como vigente campeón inglés, el City amenaza la gran temporada del Arsenal por su extensa plantilla y la presencia de jugadores clave como Haaland, De Bruyne o Bernardo Silva, entre otros.

El bloque londinense tiene dos competiciones por delante en lo que resta de temporada. Ya fuera de FA Cup y EFL Cup, el foco está puesto tanto en la Europa League como en la Premier League, el título que más ilusión genera entre la afición.

