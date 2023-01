El tiempo le da la razón a Arteta

Eddie Nketiah es la gran referencia ofensiva del Arsenal con la lesión de Gabriel Jesús Con la confianza absoluta de Arteta, se ha apuntado cinco dianas en sus últimos cinco encuentros

El delantero del Arsenal, Eddie Nketiah, es uno de los nombres propios en el Emirates Stadium. Consolidado en el once tras la lesión de Gabriel Jesús en el Mundial de Qatar 2022, el atacante ha firmado cinco goles en sus últimas cinco apariciones y las sensaciones que transmite sobre el césped son excelentes: comprende lo que necesita el equipo y se entiende a la perfección con los compañeros.

El inglés, que es uno de los grandes productos de las categorías inferiores del equipo del Norte de Londres, le está dando la razón al técnico, que rompió una lanza en su favor en el pasado: "Queremos mantener a Eddie. Vemos cómo se entrena, se esfuerza mucho y mete el balón en la red en cada entrenamiento. Estoy realmente encantado con él. Cada vez que le hemos necesitado, ha respondido".

El joven talento pasó media temporada en el Leeds United en calidad de cedido, pero el entrenador vasco lo recuperó para la causa y, con paciencia para pulir las pequeñas asperezas, actualmente es un futbolista imprescindible. Suma siete tantos y una asistencia en lo que llevamos de curso y a sus 23 años ha mostrado un potencial superlativo.

Eddie answers the call 📞@EddieNketiah9 rounds the keeper after a classy ball from Fábio Vieira for @Arsenal 🤌#EmiratesFACup pic.twitter.com/2gd8VJxyK3