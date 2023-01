La Bundesliga está de celebración

Moukoko, que terminaba contrato a final de curso, ha extendido su vinculación con el Dortmund hasta 2026 El alemán marca un gol cada 126 minutos y es el mejor ratio entre todos los jugadores actuales del campeonato

El delantero del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, ha echado por tierra todos los rumores que había sobre su futuro: el jugador terminaba contrato a final de temporada, pero ha extendido su vinculación hasta el próximo 30 de junio de 2026.

El alemán, que es uno de los grandes talentos emergentes del fútbol teutón, es uno de los más determinantes en la Bundesliga: ha marcado un gol cada 126 minutos, el mejor ratio de todos los jugadores actuales en la competición.

El jugador formado en las categorías del equipo del Signal Iduna Park es un perfil dominante al espacio y un futbolista que tiene una relación especial con el gol. Sus números en las categorías inferiores del Dortmund le avalan como un proyecto más que ilusionante.

El conjunto azulgrana sigue peinando el mercado en busca de refuerzos para el ataque tras la salida de Memphis Depay al Atlético de Madrid: el club busca perfiles que puedan adaptarse a las necesidades de Xavi Hernández a un coste mínimo.

