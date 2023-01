¡OFICIAL! El Borussia Dortmund renueva a Moukoko

El BVB ha anunciado un acuerdo con el delantero hasta el 30 de junio de 2026 Moukoko finalizaba contrato este verano y los alemanes se aseguran su continuidad o cobrar un traspaso por su venta

¡Ya es oficial! El Borussia Dortmund ha emitido un comunicado para anunciar la renovación de Youssoufa Moukoko hasta el 30 de junio de 2026.

Moukoko, que era uno de los grandes deseados del Barça para reforzar la delantera este verano, finalizaba contrato este 2023, por lo que con esta renovación los alemanes se aseguran su continuidad o cobrar una buena cantidad en un posible traspaso.

Borussia Dortmund and Youssoufa Moukoko have agreed to work together until 2026 ✍️ pic.twitter.com/W0SqRT6Zsr