Borja Iglesias y su fichaje por el Bayer Leverkusen o cómo retar el muro del gol español

El delantero gallego se incorpora a una competición en la que los españoles no han tenido mucho peso a lo largo de la historia. Sólo 58 han militado allí. Christensen es el español que más goles ha hecho en la Bundesliga (34) y Raúl el que consiguió más goles en una misma temporada (15). Números bajos. Borja Iglesias hace las maletas para encontrar su mejor versión. Este curso apenas lleva dos dianas, lejos de los números altos que venía marcando.

Ser ‘9’ español en la Bundesliga es tarea complicada. La Alemania no es país para delanteros… de la piel de toro. Por eso el salto de Borja Iglesias al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es algo más que un salto. Un reto con el que afrontar el tradicional muro que ha hecho que los atacantes nacidos en España no hayan tenido ni alta demanda, ni un resultado excelso cuando les ha tocado jugar en el torneo germano.

Una percepción que también procede de la escasa emigración española que ha habido a la Bundesliga. En toda su historia con este formato ha habido 58 jugadores con nacionalidad española compitiendo en su torneo. Es la 16ª nacionalidad en cuanto a aportación de efectivos.

En la Premier League, por ejemplo, han pasado 188 futbolistas que convierten a España en el cuarto país que más ha aportado al torneo sólo por detrás del propio Reino Unido, Francia e Irlanda. En la Serie A italiana han competido 110 españoles (7ª nacionalidad) y en la Ligue 1 han competido 53 españoles. Casi al nivel de la Bundesliga. Bajo, muy bajo.

Pocos goles españoles

Pero más llamativo resulta ver que los goleadores españoles que han pasado por el torneo han tenido papeles discretos. El máximo realizador es Christiansen, ariete hispano danés criado en las inferiores del Barça (llegó a ser internacional absoluto en los 90 con Clemente) y que en cinco temporadas entre Bochum y Hannover hizo apenas 34 goles.

Raúl, que militó dos temporadas en el Schalke 04 es el siguiente de este elenco. Marcó 28 goles en la Bundesliga. Tampoco fueron guarismos desatados. Paco Alcacer (23 goles en dos temporadas en el Dortmund) y Joselu (23 goles en tres temporadas repartidas entre tres equipos distintos) completan un listado relativamente discreto. Ninguno de estos delanteros superó los 15 goles en Bundesliga en una misma temporada.

Un Bayer de sorpasso

Borja Iglesias seguramente no supere este registro en los seis meses que le quedan de jugar con el Bayer Leverkusen, pero sí puede dar el paso al frente de ser pieza clave en un equipo lanzado a por la Bundesliga.

En las apuestas de fútbol de Betfair, los de Xabi Alonso (clave en la petición de Borja como fichaje), el Leverkusen emerge casi empatado en opciones al Bayern de Múnich, con unas probabilidades implícitas del 54%. El vuelco es importante porque las cuotas en casi toda la temporada habían dado siempre como favorito al Bayern de Múnich. Sorpasso a golpe de temporadón.

Borja, a la caza de su mejor versión

El mismo que tendrá que liderar el propio Borja Iglesias para ser un hombre destacado en Alemania. El delantero gallego ha caído en picado en su producción ofensiva, con sólo dos dianas este curso allá donde no bajaba de las 13 desde la temporada 2020-2021. No es la producción habitual para un futbolista que espera, en Alemania, recuperar su mejor versión goleadora, pero también ayudar a los suyos a ganar la Bundesliga y, quien sabe, si él mismo ganarse el derecho a seguir. Su cesión incluirá una opción de compra que le pondría de nuevo en el escaparate europeo en un país con poco gol español. Un reto mayúsculo para un delantero hasta hace no mucho también mayúsculo.