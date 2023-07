El Barça y un 'fichaje' tapado para revolucionar su meta

El club ha intentado renovar activando una cláusula de su contrato a Arnau Tenas, su tercer arquero, pero lo ha hecho fuera de plazo. Toca iniciar de cero Si se llegase a un acuerdo, al haber iniciado ya otra temporada, contaría como un ‘fichaje’ al uso en términos de límite salarial. Aplicaría criterios más restrictivos El problema para la continuidad de Tenas (como en el caso de Iñaki Peña, segundo portero) es la gigantesca sombra de Ter Stegen, que lo juega todo

El fútbol español de las últimas décadas es filón constante de porteros excelsos. Desde Iker Casillas a Víctor Valdés pasando por Reina, De Gea, Diego López, Robert Sánchez, David Raya, Unai Simón, Kepa Arrizabalaga, Joel Robles… el elenco es infinito. Y tiene pinta de no parar ahí. Lo ha demostrado la selección sub-21 subcampeona de Europa en la figura de Arnau Tenas, una perla del FC Barcelona desconocida para el gran público que, además, va camino de protagonizar un ‘fichaje’ que podría revolucionar precisamente la portería del equipo azulgrana.

El caso de este chaval (Vic, 22 años) es peculiar. Su contrato terminaba el 30 de junio y el club no activó en la fecha prevista las cláusulas para la renovación automática, de tal modo que quedó libre a día 1 de julio, como el propio Arnau confirmó en rueda de prensa. Sin embargo, hace días el Barça anunció que no, que iba a renovar y que, efectivamente, sí había invocado esa renovación automática de contrato de Arnau. Fuentes cercanas al chaval han confirmado que el club lo hizo… pero fuera de los plazos fijados por el documento, que no tenían como límite el 30 de junio, la fecha que el club pensaba que era tope para ejercer la renovación automática, sino unos días previos. El club, por tanto, habría llegado tarde. Toca empezar de cero.

Contaría como ‘fichaje’

Así que el chico no tiene contrato con el Barça y, al haber pasado ya a una nueva campaña, su continuidad, de zanjarse como quiere el club, no contaría en términos de límite salarial como una renovación, sino que como, lo que le aplicaría límites más restrictivos que una ampliación de contrato al uso visto que las arcas del FC Barcelona están pasando por un momento delicado. Aún así, el Barça se habría dado cuenta de su ‘error’ al dejar marchar al chico y está haciendo todo lo posible por mantenerlo, además ya, como portero de pleno derecho en la primera plantilla.

La sombra de Ter Stegen

Porque sucede que Tenas andaba hasta ahora a medio camino entre el filial y la plantilla de Xavi, ésa que tiene como segundo guardameta a otro chico del filial, a Iñaki Peña, un portero que hizo senda allende Barcelona en el Galatasaray, pero que vive (como Tenas) a la sombra gigantesca de Marc André Ter Stegen. El portero alemán del Barça es uno de los capitanes y guardameta intocable, asunto éste que podría pesar (y mucho) en la decisión de Tenas sobre si renovar o no con el FC Barcelona ahora que la decisión no depende sólo y exclusivamente del club.

El curso pasado Ter Stegen lo jugó todo. Y cuando quiere decir todo es todo: los 38 partidos de Liga, tres en Copa del Rey, cinco en Champions, dos en Europa League y los dos de la Supercopa. En total, 50 encuentros de culé con 4.458 minutos. Peña sólo disputó cinco partidos: 90 minutos en Champions ante el Plzen, dos encuentros en Copa ante el Intercity y el Ceuta y minutos sueltos en Liga ante Valladolid y Celta (45 y 63 respectivamente) cuando LaLiga ya era del FC Barcelona.

Tenas se tuvo que conformar con convocatorias con el primer equipo y los 30 partidos que disputó con el Barça Athletic en 1ª RFEF. No es, obvio, panorama atractivo a la hora de firmar la renovación con un portero como Tenas que tiene, reportan varios medios, ofertas interesantes de Primera y que ha dejado magníficas sensaciones en el Europeo sub-21.

Un campeonato de ‘escaparate’

Sólo recibió goles ante Suiza, Ukrania y en la final ante Inglaterra. Mantuvo una media de efectividad en las paradas del 82% y ejecutó 14 atajadas con éxito en todo el campeonato, con, además, un buen manejo de la pelota entre los pies. Sus porcentajes de acierto en pase (93% en campo propio, 80% de media) hablan de un jugador que, como le gusta al FC Barcelona puede ejercer en la salida del balón del equipo sin miedo a equivocarse.

Ahora está por ver si, de quedarse, en qué situación meterá una portería sumamente condicionada por la presencia de Ter Stegen, si será capaz de quitarle el puesto de segundo arquero a Peña o si, por el contrario, forzará alguna salida (la suya propia quizá) rumbo a una cesión con la que ganar los minutos que se ha ganado en la Sub-21 demostrando que es digno heredero de la estirpe española de grandes guardametas.