92 goles recibidos

El Sheffield United ha concedido 92 goles en la Premier League esta temporada, la mayor cantidad de cualquier equipo en una campaña de 38 partidos, a mucha distancia del Luton, que ha encajado 75. Así, The Blades siguen hundiéndose en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo y ven cada vez más cerca el descenso al sumar apenas 16 puntos en 33 partidos jugados, quedando solo cuatro partidos (12 puntos) por disputar.

Tras la aplastante derrota ante Burnley, Chris Wilder explotó contra sus jugadores. Los acusó de no querer jugar el partido en plena lucha por evitar el descenso: "No daré nombres, pero había algunos jugadores que querían salir cuando entró el cuarto. No puedo aceptar eso”, lanzó.

Eso no fue todo, ya que Chris Wilder remarcó que en el Burnley “cuando olieron sangre y fueron lo suficientemente grandes como para ir a buscarla, nos hundimos. Ha habido un catálogo de goles realmente pobres durante la temporada”.

Finalmente remarcó que el ambiente en la interna es de desazón. “En estos momentos hay dolor en todos los sectores del club de fútbol, especialmente en la afición”.

El pasado mes de diciembre, el Sheffield United comunicaba este martes la contratación de Chris Wilder, que ya estuvo cinco años en el club, como sustituto de Paul Heckingbottom, despedido hoy mismo, para intentar la salvación y antes de recibir al Liverpool.

Wilder estuvo en el club entre 2016 y 2021 y consiguió ascender al Sheffield United de League One (Tercera división) hasta la Premier League, donde se mantuvo una campaña, metiendo a los ‘Blades’ entre los diez primeros a final de temporada, antes de ser despedido el curso siguiente.

“Es una oportunidad que no puedo rechazar. Como en 2016, cuando este club te llama, no puedes pasar. Es el Sheffield United, es mi equipo y estoy encantado de volver. Sé que estamos en una situación difícil, lo entiendo, pero creo que podemos cambiar”, dijo Wilder, que ha firmado un contrato hasta 2025.