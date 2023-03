Meta se deshace de los NFT: desaparecerán de Facebook e Instagram

Las pruebas con los NFT serán eliminadas tras varios meses con resultados por debajo de los esperados No quiere decir que Meta como empresa abandone el negocio de los NFT

Los NFT (Non Fungible Token) son bienes no fungibles, como una obra de arte, aunque el uso de este acrónimo inglés se circunscribe al mercado de las criptomonedas. Por lo tanto, los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, siendo las criptomonedas bienes fungibles, y los NFT bienes no fungibles. Es un término muy complejo que engloba a obras de arte cibernéticas con las que se comercializan desde hace años.

Meta confirmó hace menos de un año que trabajaba en la integración de los NFT en Instagram y Facebook, sus dos principales plataformas. Algo ha debido pasar en este periodo de pruebas, porque se acaba de confirmar el final de esta tecnología en ambas rede sociales, al menos por el momento. De esta forma, ha eliminado las funciones que permitían vender u obtener NFT.

First: a big Thank You to the partners who joined us on this journey and who're doing great work in a dynamic space. Proud of the relationships we built. And look forward to supporting the many NFT creators who continue using Instagram and Facebook to amplify their work. [2/5]