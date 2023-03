Google Keep y la novedad de su última actualización en forma de widget

Podrás fijar una nota o una lista de tareas en la pantalla de inicio Es una función muy útil para no olvidar tareas pendientes

Google no para de confirmar novedades para sus principales aplicaciones. La última en sumarse a esta lista de funciones inéditas hasta la fecha es Google Keep, la cual incorporará un widget que debería de haber llegado mucho antes. Sin embargo, nunca es tarde para que la mejor aplicación de notas para Android se actualice como es debido.

Más allá de crear notas, listas de tareas o recordatorios para que no se te olvide absolutamente nada, llega a Google Keep el widget de nota única. De esta forma, podrás fijar en la pantalla de inicio de tu teléfono Android una o varias notas, listas de tareas o recordatorios para que nunca se te olvide lo que hay escritos en ellos. Este widget se suma al de captura rápida y a la colección de notas (similar, pero no idéntico).

Una de las grandes ventajas del widget de nota única es que podrás ajustar su tamaño para que este ocupe toda la pantalla: es tan sencillo como lo harías con otras aplicaciones.

Si bien puede que no veas esta novedad en la app de Google Keep, está disponible para todos. No te olvides que necesitas actualizar la aplicación a la última versión para utilizarla.