El momento más delicado del Andorra

Nada parece poder evitar el descenso sin frenos del Andorra esta recta final de temporada. El equipo del Principado volvió a quedarse sin defensa, esta vez en Cartagena en la enésima final perdida por la salvación. El conjunto de Eder Sarabia vive sus momentos más complicados en la categoría de plata.

La pesadilla del Andorra parece nunca acabar. En Cartagena, donde el equipo tenía una nueva oportunidad para poner fin a su pésima racha, los del Principado volvieron a sucumbir con impotencia. El conjunto de Eder Sarabia, con una única victoria en los últimos catorce partidos, no tiene defensa alguna llegados a este punto. La salvación parece cada vez más inverosímil.

Lo parece porque el equipo, a pesar de poder acumular buenas sensaciones en el terreno de juego, no es capaz de imponerse en las áreas. Ni en la suya propia ni en la rival. El equipo se deshace en defensa mientras que no puede hacer la diferencia en ataque. El partido en Cartagena fue el enésimo ejemplo de la tónica general del conjunto andorrano esta temporada. Un drama que nunca parece acabar.

A pesar de la nueva debacle del equipo, Eder Sarabia no se plantea dimitir: "Si yo viera que al equipo le supera el rival, que no cree, que le dan un golpe y se viene abajo... podría estar valorando esa decisión... aunque no lo voy a hacer jamás, siempre he sido optimista, me voy a dejar hasta el último gramo de lo que tenga. En toda la segunda vuelta, ningún equipo ha sido mejor que nosotros. Tenemos que seguir insistiendo, seguir mejorando...", explicó. La dirección parece dispuesta a confiar en su técnico hasta el final, aunque habrá que ver si es la decisión acertada para conseguir la salvación.