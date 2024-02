El tremendo enfado de Cristina Pedroche con Dani Mateo por una broma sobre su hija: "No hace gracia"

Este lunes durante el programa 'Zapeando', Dani Mateo consiguió desquiciar a Cristina Pedroche haciéndole una broma que la vallecana encontró de mal gusto sobre su hija.

El presentador dio inicio al programa bromeando con la de Vallecas, que iba vestida totalmente de negro y manga larga, y nada más verla Dani Mateo le dijo: "Cristina, te acompañamos en el sentimiento".

Pero no fue esto lo que molestó a la colaboradora del programa, que se levantó y le mostró al presentador su falda "graciosa" y su atuendo completo.

En ese momento, Dani Mateo volvió a bromear con su ropa, comentando que ese toque la convertía en "la viuda alegre". A lo que ella respondió: "Es que se me ha ido mi marido a Dubái y estoy triste".

Las bromas estaban rozando el límite de la paciencia de Cristina pero el humorista se atrevió a ir un poco más allá: "Menos mal, porque digo: 'al final como madre no ha servido'. Pero no pasa nada, se va a por otra y ya está", le dijo Mateo hablando sobre Dabiz Muñoz, el marido de Pedroche y ahí ya sobrepasó el límite.

Cristina se descompuso, y con un tono severo le reprochó: "Oye, no hagas bromas de esas. No hace gracia". Quique Peinado salió en defensa de Pedroche y se dirigió al presentador: "Ya te he dicho antes del programa que no le hacía gracia y se lo has dicho". Ella sonrió y Mateo le respondió a Peinado: "No le hace gracia, pero entiéndeme, a mí sí".