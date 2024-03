La técnica viral de una joven para poder comprar un piso sola

Hoy en día adquirir una vivienda resulta una tarea prácticamente imposible para los jóvenes españoles. Habitualmente, el obstáculo con el que se encuentran es el importe de dinero que hay que ahorrar para la entrada del inmueble. En este contexto, una joven de 32 años se ha hecho viral por compartir su método para comprar un piso.

La usuaria de TikTok, @ytusinfiltro, ha compartido la técnica que emplea desde que tenía 16 años para poder adquirir una propiedad en Barcelona, una de las ciudades donde los precios están más elevados y la oferta escasea por el alto nivel de demanda.

La influencer comenzaba el vídeo confirmando a sus seguidores que se ha comprado una vivienda por valor de 117.000 euros. Para poder hacerlo, tenía ahorrado el 30% del total, aproximadamente 30.000 euros. "Yo no sé si la gente se piensa que soy rica", expresaba en un primer momento.

La joven trabaja como directora de departamento en una agencia de publicidad, y gracias a su sueldo y ahorros desde adolescente ha conseguido su objetivo. "No me ha tocado la lotería, no tengo aval familiar, me lo estoy comprando sola y obviamente tengo un buen sueldo". La estrategia de ahorro que ha sido, tiene su origen en los consejos que ha recibido por parte de su familia.

"Nunca me han regalado nada. En mi familia siempre ha habido la mentalidad de que hay que ahorrar para un futuro por si pasan cosas en el futuro". Trabajando en todo lo que ha podido, lleva ahorrando desde los 16 años. "No me corto absolutamente nada, viajo todo lo que quiero, como fuera todo lo que quiero, pero soy consciente del dinero que tengo y de que no me lo puedo fundir todo".

"Esta mentalidad que a veces tiene la gente de que es que no nos vamos a comprar un piso nunca, está todo imposible, tampoco ayuda", expresaba lo joven, que ha logrado convertir su sueño en realidad y poder comprar una vivienda por sí misma.