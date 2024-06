Henry habla de su experiencia en el Barça y la compara con Mbappé en el Madrid

El fichaje de Mbappé por Real Madrid ha dado mucho de que hablar. Thierry Henry, entrenador de la selección francesa sub-21, habló sobre el rendimiento del conjunto blanco esta temporada y de los dos nuevos fichajes con los que contará la plantilla a partir de verano: Mbappé y Endrick. Henry afirmó que "el club blanco no los necesita", sino que son un complemento más para el equipo. "Acaban de ganar la Champions League sin los chicos que van a venir. Así que no son una necesidad, realmente. Son un lujo. Así es el Real Madrid: ellos pueden", aseguró Henry en Wembley tras el encuentro.

El consejo de 'superestrella' de Henry a Mbappé

Mbappé aterriza en el Santiago Bernabéu con unas expectativas altísimas y como un 'crack mundial'. Compartirá vestuario con jugadores del calibre de Vinicius, Rodrygo, Bellingham o Modric. Un ambiente en el que se ha de ver cómo puede encajar un perfil como el de Mbappé. La cuestión está en cómo será el impacto del francés en el vestuario y cómo encajará.

A esto a Henry le recuerda a su paso por el Barça. El francés aterrizó en el Camp Nou en verano de 2007 y llegó a un vestuario donde militaban grandes nombres como Messi, Eto'o, Iniesta, Xavi o Puyol. Hasta Leo sabia que llegaba una gran estrella. Hace años Messi no ocultó su orgullo y admiración por el ex delantero Thierry Henry: "El primer día que entró en el vestuario no me atrevía a mirarle a la cara. Sabía todo lo que había hecho en Inglaterra. Era una estrella. Tenía una imagen de él hecha y, de repente, estábamos en el mismo equipo", expresó el argentino hace años.

Ahora, tras lo visto en el PSG con Neymar, son muchos los que piensan que Mbappé puede causar una lucha de egos en el vestuario del conjunto blanco, pero Henry quiso intervenir para pedir calma sobre el caso. De hecho, le dio un consejo a su compatriota de cómo debe afrontar su aterrizaje en la entidad blanca.

Tras ser preguntado por Micah Richards: "Cuando llegaste a Barcelona, tú pensabas: ahora voy a ser el hombre más importante de este equipo". Henry respondió: "No. Voy a demostrarles que podría serlo (sobre el césped)". "Mira yo si fuese Mbappé, me diría a mismo: 'puedo demostrarles que soy el mejor del equipo'. Nadie llega y dice: 'Hey, voy a ser...' No, tú demuestras serlo", afirmó el seleccionador de la selección francesa sub-21.

Mbappé y su enfrentamiento con el PSG

Que la relación entre Mbappé y el PSG no había sido buena en esta última temporada era algo que saltaba a la vista. La marcha de Mbappé al Real Madrid ha dejado un gran vacío en París. La huella del francés es imborrable y ha tenido algún enfrentamiento con Nasser Al-Khelaifi, Presidente del Paris Saint-Germain.

El propio jugador abrió una puerta al conflicto con su anterior club, el PSG, revelando las dificultades por las que le hizo pasar esta temporada. "Sobre mi marcha del PSG, hay mucha presión, pero es sólo fútbol y hay cosas más serias en la vida. Siempre he tenido esta educación de no venir a llorar. Me pagan generosamente por jugar al fútbol y hacer lo que me apasiona, mientras algunos se levantan para ir a una fábrica y hacer un trabajo agotador. Sigo diciendo que lo que pasé no se lo deseo a nadie, así que me parece inapropiado venir y quejarme cuando veo lo que está pasando, hay cosas mucho peores en el mundo. No fue fácil pero es parte de mi educación, tal vez debería haberlo hecho", afirma Mbappé.