La pulla de Shakira a Piqué: "Es una suerte no tener un marido"

En abril de 2023, Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami tras su separación con Piqué. Parece que a la artista le ha ido muy bien cambiar de aires, y podría estar viviendo una de sus mejores etapas.

Tras siete años, la colombiana lanzó el pasado 22 de marzo su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran', que se convierte en su primer debut en vinilo y el duodécimo disco de estudio en toda su carrera profesional. Entre los temas se encuentran algunos ya conocidos como 'Music Sessions Vol. 53' con Bizarrap, 'TQG' con Karol G, o 'Te Felicito' con Rauw Alejandro.

Ahora, Shakira ha concedido una entrevista a la revista 'Alo' en la que da a entender que sus hijos saben lo que hay detrás de la separación con Piqué: "La sociedad, tal vez, nos enseña a ocultar nuestros sentimientos delante de nuestros hijos. Pero creo que es un error, porque ellos saben más y perciben las cosas de maneras distintas y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo".

La artista ha argumentado la importancia de hablar con sus hijos: "Si quieren la verdad y no se las das, entonces inventan su propia versión y sus interpretaciones pueden ser completamente erróneas y confusas (...) Pero si eres lo suficientemente valiente para hablar de las cosas y abrir una conversación, donde ellos también puedan dar su opinión, todo cambia".

Shakira ha afirmado que está en un buen momento: "Por un lado, es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños que dependen de mí por ser una madre soltera y no tener un marido en casa para ayudar con cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo… Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música".

La colombiana ha asegurado que, aunque ha sufrido mucho durante este tiempo, ha aprendido: "Es probablemente la lección más valiosa que he aprendido. Es mejor confiar y ser traicionado que no confiar nunca. Porque, como trato de enseñarles a mis hijos, hay mucha más gente buena en este mundo y vale la pena atreverse, vale la pena amar (...) Solo los robots no experimentan dolor. Sin embargo, el dolor te hace más humano".