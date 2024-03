Preocupación por la última publicación de Britney Spears: aparece desnuda en la playa

La década de los noventa y los 2000 le dio a Britney Spears el saltó a la fama internacional. Conquistó el corazón de miles de fans con temas como 'Toxic' o 'Baby one more time'. Su tremendo éxito en las listas de ventas, y la inmensa popularidad provocó que la estadounidense se convirtiese en una de las cantantes más aclamadas de la época.

Conocida como 'la princesa del pop' su trayectoria profesional se ha visto opacada por sus grandes problemas familiares y personales. En su libro autobiográfico 'The woman in me', la cantante habló del infierno que había vivido con su padre los últimos trece años y cómo recuperó el control de su vida.

En un extracto de las memorias, Britney desvela que tuvo un abortó mientras salía con Justin Timberlake hace más de 20 años: "Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho", ha escrito sobre el procedimiento. En el extracto publicado para la revista 'People', Spears reconoce que fue una experiencia traumática:

"Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre... (el aborto) fue una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida", explica entre las páginas de sus memorias. El embarazo "fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia", afirma reconociendo que habría querido formar una familia con Timberlake.

"Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", añade.

Las declaraciones sobre Justin avivaron la confrontación entre los fans de ambos cantantes, y la artista dijo en redes sociales que había alguien -dando a entender que era una expareja- que estaba hablando mal de ella.

La polémica terminó con un dardo final del cantante en uno de sus últimos conciertos, donde antes de interpretar el tema 'Cry me a river', canción que está dedicada a la cantante, aseguró que no iba ''disculparse con absolutamente nadie''.

La polémica de las redes no acaba aquí por la cantante ha vuelto a levantar comentarios con su última publicación, en la que aparece posando desnuda en la playa:

Britney Spears sorprendía a sus más de 42 millones de seguidores con una fotografía en la que aparece en la playa sin nada de ropa. La artista, tiene desactivados los comentarios desde hace semanas, y ha compartido esta imagen tres veces, con diferentes filtros acompañada de una flor por descripción.