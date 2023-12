Pillan por segunda vez a Will Smith con una mujer parecida a su ex

La estrella de Hollywood, de 55 años, fue visto guardando la distancia con la desconocida La mujer tenía un tono de piel, peinado y apariencia física que recordaba a su ex, Jada Pinkett

Will Smith ha sido visto con una mujer durante un evento en Miami. La noticia no tendría mayor curiosidad que esta, si no fuera porque guarda un importante parecido con su ex, Jada Pinkett. Las especulaciones comenzaron cuando ambos salieron del evento 'Art Basel', y compartieron un viaje en limusina juntas con amigos.

La estrella de Hollywood, de 55 años, fue visto guardando la distancia con la desconocida mujer, cuyo tono de piel, peinado y apariencia física recordaba a la ex mujer del actor. Los dos quisieron mantenerse alejados durante la salida, varios metros por detrás, pero subieron al mismo vehículo y más tarde, fueron vistos en la famosa pizzería Lucali.

Esta posible pareja surge en uno de los momentos más complicados de Smith, que después de propinar una bofetada al cómico Chris Rock durante la gala de los Oscars, ha confesado sus problemas de matrimonio con Jada Pinkett Smith.

Por otro lado, la actriz se ha mostrado muy clara con su relación con Smith, refiriéndose a su matrimonio como 'brutiful', una combinación de las palabras inglesas sobre brutal y hermosa. Will Smith estuvo recientemente en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo de Jeddah, en Arabaia Saudí, y expresó que "he cometido muchos errores", refriéndose a su lucha matrimonial y su último incidente durante los premios de la Academia.