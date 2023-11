Cómo ha sido el cambio físico de Alfonso Ribeiro, quien hizo de Carlton en El Príncipe de Bel-Air

El actor aseguró en su momento que no le fue fácil encontrar trabajo tras participar en la serie

¿Quién no ha visto al menos una vez en la vida El príncipe de Bel-Air, la comedia protagonizada por Will Smith y que le permitió convertirse en uno de los actores con más trabajo de Hollywood? Sin embargo, aunque fuera el inicio de la carrera de Will Smith, no es el único intérprete del proyecto, está claro.

Tampoco todos los actores vivieron un futuro tan dulce como él: Alfonso Ribeiro, Carlton en la comedia, tuvo problemas para encontrar trabajo tras este perosnaje.

Carlton era el primo de Will, un personaje altivo que intentaba dejar mal a Will por no pertenecer a su mismo status social. De esta forma, se transformó en una especie de villano simpático porque siempre el que quedaba mal era él. Si bien en su momento Alfonso Ribeiro fue un intérprete muy conocido por este rol, poco después todo le fue mal.

El actor habló con Atlanta Black Star acerca de la fama que le llegó con El príncipe de Bel-Air y explicó que aquel encasillamiento casi acaba con su carrera: a pesar de optar a cientos de papeles y de personajes, casi en todos se encontraba con la puerta cerrada. Los directores de casting pensaban que siempre se le asociaría a su papel de Carlton, por desgracia.

"Hice lo que me pidieron que hiciera. Te hice creer que eso es lo que soy. Eso es lo que se supone que debe hacer cualquier actor. Y luego fui castigado por eso, porque entonces no pude ir a hacer lo que mi era el oficio y ya no pude hacerlo", confesó.

Menos mal que los ingresos por El príncipe de Bel-Air le han llevado a mantener una vida acomodada sin necesidad de muchos grandes proyectos.