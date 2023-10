Jada Pinkett desvela que la bofetada de Will Smith a Chris Rock mejoró mucho su relación con el actor

La actriz asegura que este 'gesto' ayudó mucho a su relación

Uno de los momentos más recordados de los Oscar 2022 es sin duda el bofetón que Will Smith le propinó al humorista Chris Rock por la broma de mal gusto que hizo sobre la alopecia de la que por aquel entonces era su mujer, Jada Pinkett Smith. Ahora hemos conocido que en aquella gala, la pareja estaba totalmente separada, y por esta razón el asunto vuelve as er de actualidad.

Ahora, en una entrevista de lo más personal, Jada Pinkett Smith asegura que aquella bofetada ayudó mucho a su relación con Will Smith aunque ya no estuvieran juntos: "cuando estaba sentada en los Oscar, me di cuenta. Tan pronto como dije: 'oh Dios, ¿acabas de pegarle a Chris?'. Me quedé como... Estamos juntos en esto".

Will Smith no dudó en defender a Jada aunque fuese su ex pareja por el chiste que realizó el humorista acerca de su alopecia. Un acto que le hizo volverse a acercar al actor: "no llegué a este lugar como tu mujer, pero me voy de aquí como tu mujer porque tenemos una tormenta a la que vamos a tener que enfrentarnos juntos. No me voy a ir de tu lado", le dijo.

Esta sería la razón por la que el ya ex matrimonio no confirmó su separación hasta casi dos años después. Jada Pinkett Smith se sentía en deuda con el actor y decidió apoyarlo imaginándose todo lo que se le vendría encima.