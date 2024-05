La lista que desvela dónde están las 232 cámaras de la DGT con inteligencia artificial y qué infracciones detectan

La integración de cámaras equipadas con inteligencia artificial en el sistema de vigilancia vial de la DGT marca un hito en la gestión del tráfico en España. Estos dispositivos, distribuidos estratégicamente en carreteras de todo el país, representan una herramienta clave para garantizar la seguridad de los conductores y reducir la siniestralidad en las vías.

Las cámaras con visión artificial no solo detectan infracciones evidentes como el uso del teléfono móvil al volante o la no utilización del cinturón de seguridad, sino que también supervisan comportamientos más sutiles pero igualmente peligrosos, como el cambio de carril indebido o el no respeto a las señales de tráfico.

La tecnología basada en inteligencia artificial permite a estas cámaras capturar imágenes de manera continua y analizarlas en tiempo real, identificando de manera automática aquellas que muestran conductas contrarias a la normativa de tráfico.

Esta capacidad de detección precisa contribuye a mejorar la eficacia del control vial y a disuadir a los conductores de cometer infracciones.El despliegue de estas cámaras, junto con otras medidas de seguridad vial, es fundamental para reducir la cifra de víctimas en accidentes de tráfico.

La concienciación sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad y el respeto a las normas de circulación es crucial para promover una conducción responsable y salvar vidas en las carreteras españolas.