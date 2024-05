Granollers: "El estado de ánimo es inmejorable para Roland Garros"

Marcel Granollers iniciará este miércoles, junto a su compañero Horacio Zeballos, su andadura por Roland Garros. El español, que llega a París como número uno del mundo de dobles y campeón del Masters 1000 de Roma, tiene la oportunidad de lograr algo que nunca ha conseguido en toda su carrera: ganar un Grand Slam.

El tenista barcelonés ha alcanzado hasta cinco veces una final de Grand Slam en dobles, y en ninguna ocasión ha logrado levantar el título junto a su compañero. Una de ellas fue en Roland Garros, hace exactamente diez años, cuando Marcel Granollers y Marc López no superaron a los locales Julien Benneteau y Edouard Roger-Vasselin.

La Federación Española de Tenis homenajeó, en su sede en Barcelona, a Granollers por haber alcanzado la primera plaza en el ranking mundial. Marcel es el segundo español que llega al n.º 1 del mundo de dobles masculino, después de que lo consiguiera Emilio Sánchez Vicario.

"El estado de ánimo es inmejorable. Venimos de ganar un Masters 1000 en Roma, hace tres semanas alcanzamos el primer puesto en el ránking mundial, entonces por ánimos no será. También sabemos que estos torneos son muy difíciles, los partidos se deciden por detalles, pero lo intentaremos y a ver hasta donde llegamos.

¿Tiene Granollers una espina clavada por no haber ganado ninguna final en Grand Slam? "No tengo ninguna espina clavada. Estoy muy tranquilo con lo que intento hacer, con lo que hecho... obviamente si llega mucho mejor. Pero, como he dicho antes, yo quiero que cuando deje de jugar me vaya a dormir tranquilo con lo que he hecho, y eso creo que lo conseguiré".

Granollers, sin pareja oficial para los Juegos

Acerca de los Juegos Olímpicos, también en París, lo tiene claro. "Rafa jugará con Carlos. Ambos forman una pareja increíblemente buena, son cracks mundiales que jugando el doble tienen opciones a todo. Esta semana hablaremos en Roland Garros acerca de la segunda pareja. Tenemos que ver el resto de jugadores. En España tenemos una cantidad de jugadores muy amplia".

Granollers y Zeballos debutarán en primera ronda contra la pareja local formada por Fabrice Martin y Adrian Mannarino. Los franceses serán el primer obstáculo de ambos jugadores, que quieren demostrar que son los mejores del planeta.