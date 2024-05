Alberto Puig, sobre la marcha de Márquez a Ducati: “Hizo lo que tenía que hacer”

Tras unos últimos años muy complicados en MotoGP, el inicio de temporada 2024 tampoco está siendo el esperado Honda. La fábrica nipona, que vio como Marc Márquez se marchaba a Ducati por la falta de resultados, sigue buscando el rumbo para volver a pelear por los puestos de cabeza.

En una entrevista con DAZN, el Team Manager del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, dio su opinión sobre la partida de Márquez a la estructura de Borgo Panigale, argumentando que, para él, la salida de Marc fue lógica. "Yo veo a Marc muy bien, se fue porque consideraba que necesitaba una moto más competitiva y con los números, es evidente que hizo lo que tenía que hacer", indicó el ex piloto.

Asimismo, Puig aseguró que su relación con el ocho veces campeón del mundo sigue siendo muy buena, y que, para él, era evidente que Márquez sería uno de los claros candidatos al título este 2024. "Sigo hablando con él, está afaenado, tiene lío, pero está contento, él quería ver sus posibilidades reales para ver si seguía siendo competitivo o no, la duda está súper despejada", afirmó.

El Team Manager del Repsol Honda también quiso aclarar que, aunque Joan Mir se encuentre en su último año de contrato, desde la fábrica del ala dorada no se está hablando con ningún otro piloto. “No estamos hablando con nadie, seguimos pensando que Joan es un piloto súper rápido, es dos veces campeón del mundo. Yo siempre he pensado que juzgar a un piloto cuando la moto no es competitiva es un error, entonces el poder juzgar a un piloto hoy en día que va con una moto que funciona”, señaló el ex piloto español.

“Pero con la moto que no está al 100% como la nuestra ahora, una Yamaha, Quartararo también es un gran piloto y no está haciendo nada. Enjuiciar a un piloto en esas condiciones primero que te puedes equivocar y segundo que no es del todo justo, entonces vamos a ver si podemos mejorar un poco la moto y podemos ver el potencial real de Joan que por supuesto no es el que estamos viendo”, añadió.

Honda sigue sin encontrar el rumbo

Sobre la actual crisis que atraviesa la fábrica nipona, el ex piloto de 500cc expuso que las concesiones con las que cuenta Honda esta temporada están ayudando a mejorar el desarrollo de la moto, la cual se espera que sea más competitiva después del verano.

"Nos gustaría estar en otra fase, tomamos una dirección que probablemente no era la más acertada y estamos utilizando las concesiones para comprender eso, cuando las podríamos estar utilizando también para desarrollar. Estamos haciendo todo a la vez. Yo espero que después del verano, del parón, podamos haber encajado un poco las cosas, no te diré de hacer un salto salvaje, pero poder empezar a tener una moto más competitiva y empezar a hacer cosas", concluyó el Team Manager de Honda.