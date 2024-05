Alcaraz busca consolidar su mejor versión ante de Jong

Carlos Alcaraz afronta este miércoles su segundo partido en esta edición de Roland Garros en el que espera refrendar las buenas sensaciones de su debut. Al otro lado de la red tendrá al neerlandés Jesper de Jong, 176 del ranking ATP.

Después de un mes y medio sin competir el murciano debutó sobre la arcilla parisina con una contudente victoria sobre el estadounidense Jeffrey John Wolf. Con un 6-1, 6-2 y 6-1, Carlitos firmó su triunfo más contudente en un partido de Grand Slam y despejó gran parte de las dudas sobre su lesión. El problema en el pronador redondo del brazo derecho apartó al de El Palmar del Masters 1.000 de Montecarlo, el primer gran torneo de la gira de tierra batida, y le impidió también participar en el Barcelona Open.

Alcaraz se apuntó al Mutua Madrid Open donde cayó en cuartos contra Andrey Rublev y prefirió no arriesgar en Roma, donde volvió a ser baja, con vistas a recuperar por completo de cara a Roland Garros. Después de un encuentro no demasiado exigente ante Wolff, Carlitos tendrá en de Jong una nueva oportunidad de probar su estado de forma. "Los días que he tenido en París entrenando con buenos jugadores me ha ayudado mucho a darme cuenta del nivel en el que estoy, de la confianza que tengo y el nivel que puedo mostrar", advirtió el de El Palmar tras su debut.

Será la primera vez que se enfrenten en partido oficial, aunque el número tres del mundo, como ya sucediera con Wolff, parte como el gran favorito para pasar de ronda. Una favoritismo que no debe hacer que se confíe, ante un rival que ya ha dado una sorpresa en el torneo.

El neerlandés llega al encuentro con una buena carta de presentación, la victoria en primera ronda sobre Jack Draper, número 39 del mundo, en un intenso partido que se decidió en cinco sets (7-5, 6-4, 6-7 (3), 3-6 y 6-3). Era su segundo triunfo en circuito ATP, ambos en Grand Slam. El anterior partido que se anotó fue en el Open de Australia de este año, sorprendiendo a Pedro Cachín en cuatro sets. Quedó eliminado en segunda ronda por Jannik Sinner.